استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وارتفاعه في كوردستان

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الأحد، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، في حين ارتفع سعر الصرف في اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلت صباح اليوم 147700 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، مشيرا الى انها نفس الاسعار التي سجلت صباح امس السبت.

واضاف مراسلنا؛ أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت أسعار الدولار ارتفاعا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 147800 دينار لكل 100 دولار أمريكي، وبلغ سعر الشراء 147700 دينار لكل 100 دولار أمريكي.