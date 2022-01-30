سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وارتفاعها في كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2022-01-30T07:24:13+0000
استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وارتفاعها في كوردستان

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي يوم الاحد، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما ارتفعت في اقليم كوردستان. 

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلت صباح اليوم 147900 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وهي نفس الأسعار التي سجلتها يوم أمس السبت.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع  148500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا، حيث بلغ سعر البيع 148100 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 148000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

related

ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد وانخفاضها في إقليم كوردستان

Date: 2021-04-06 06:55:19
ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد وانخفاضها في إقليم كوردستان

ارتفاع جديد باسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Date: 2021-05-27 07:28:59
ارتفاع جديد باسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

انخفاض أسعار الدولار في بغداد واستقرارها في كوردستان

Date: 2021-01-26 07:31:32
انخفاض أسعار الدولار في بغداد واستقرارها في كوردستان

اسعار صرف الدولار تواصل الارتفاع في بغداد و كوردستان

Date: 2020-12-08 07:25:27
اسعار صرف الدولار تواصل الارتفاع في بغداد و كوردستان

أنخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وارتفاعها في كوردستان

Date: 2021-03-01 10:45:27
أنخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وارتفاعها في كوردستان

انخفاض جديد باسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Date: 2020-10-20 08:10:28
انخفاض جديد باسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

ارتفاع بأسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-04-08 07:07:10
ارتفاع بأسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

ارتفاع طفيف في اسعار الدولار في بغداد وكوردستان

Date: 2021-01-28 07:20:27
ارتفاع طفيف في اسعار الدولار في بغداد وكوردستان