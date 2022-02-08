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استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وارتفاعها في كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2022-02-08T07:25:25+0000
استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وارتفاعها في كوردستان

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الثلاثاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما ارتفعت في اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلت صباح اليوم 147900 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وهي الأسعار نفسها التي سجلت ليوم أمس الاثنين.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا، حيث بلغ سعر البيع 148150 ديناراً لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 148050 ديناراً لكل 100 دولار امريكي.

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