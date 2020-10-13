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استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وارتفاعها في كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2020-10-13T07:55:33+0000
استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وارتفاعها في كوردستان

شفق  نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار في اسواق بغداد، فيما ارتفعت في كوردستان اليوم الثلاثاء 13 تشرين الأول 2020.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت، اليوم، 123800 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 123800 دينار مقابل 100 دولار.

وهي نفس الأسعار ليوم أمس الاثنين التي سجلت فيها بورصة الكفاح المركزية في بغداد 123800 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محلات الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد بلغت 124250 دينار عراقي، بينما بلغت أسعار الشراء 123250 دينار لكل 100 دولار أمريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت أسعار الدولار ارتفاعاً حيث بلغ سعر البيع 124000 لكل مائة دولار، والشراء وبواقع  123800 لكل مائة دولار أمريكي.


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