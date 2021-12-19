سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وارتفاعها في إقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2021-12-19T07:11:32+0000
استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وارتفاعها في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الاحد، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما ارتفعت في اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلت صباح اليوم 147900 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وهي نفس الأسعار التي سجلت صباح يوم امس السبت.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا، حيث بلغ سعر البيع 148050 ديناراً لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 147900 دينار لكل 100 دولار امريكي.

related

إرتفاع سعر صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-03-31 07:12:02
إرتفاع سعر صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

ارتفاع جديد .. سعر 100 دولار يلامس 130 الف دينار عراقي

Date: 2020-12-16 07:30:19
ارتفاع جديد .. سعر 100 دولار يلامس 130 الف دينار عراقي

صعود جديد للدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2020-12-24 07:19:18
صعود جديد للدولار في بغداد وإقليم كوردستان

ارتفاع اسعار الدولار في بغداد وانخفاضها في إقليم كوردستان

Date: 2021-06-30 06:59:21
ارتفاع اسعار الدولار في بغداد وانخفاضها في إقليم كوردستان

إستقرار أسعار الدولار في بغداد وإنخفاضها في إقليم كوردستان

Date: 2021-02-03 07:30:27
إستقرار أسعار الدولار في بغداد وإنخفاضها في إقليم كوردستان

ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد وانخفاضه في إقليم كوردستان

Date: 2021-05-05 07:00:14
ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد وانخفاضه في إقليم كوردستان

مع إغلاق بورصة بغداد.. أرتفاع أسعار صرف الدولار في إقليم كوردستان

Date: 2021-05-12 07:22:37
مع إغلاق بورصة بغداد.. أرتفاع أسعار صرف الدولار في إقليم كوردستان

انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-10-27 07:08:40
انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان