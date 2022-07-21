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استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وارتفاعها في إقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2022-07-21T07:58:08+0000
استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وارتفاعها في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الخميس، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما ارتفعت بشكل طفيف في اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلتا صباح اليوم 148450 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي.

وهي نفس الاسعار التي سجلت صباح امس الخميس.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 149000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 148000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيiل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا طفيفا، حيث بلغ سعر البيع 148700 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 148600 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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