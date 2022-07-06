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استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وارتفاعها في إقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2022-07-06T07:12:53+0000
استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وارتفاعها في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الاربعاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما ارتفعت بشكل طفيف في اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلتا صباح اليوم 148350 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي.

وهي نفس الأسعار التي سجلت ليوم أمس الثلاثاء.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا طفيفا ، حيث بلغ سعر البيع 148350 دينارا لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 148250 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

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