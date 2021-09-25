استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد مع اغلاق البورصة الرئيسية

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي ، يوم السبت، فيما اغلقت البورصة الرئيسية مع قرب اربعينية الامام الحسين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد اغلقت هذا اليوم مع اقتراب اربعينية الامام الحسين.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد التي فتحت البعض منها ابوابها، حيث بلغ سعر البيع 147750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 146750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان بورصة الدولار فيها لا تتداول في العطل الرسمية.