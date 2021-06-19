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استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-19T06:48:07+0000
استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار، يوم السبت، في البورصة الرئيسية في بغداد ، مع اغلاق البورصة في اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت 148600 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، وهي نفس الاسعار التي سجلت يوم الخميس الماضي .

واشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت ايضا في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 149000 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 148000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فلم يكن هناك تداول للدولار لوجود عطلة رسمية أسبوعية فيها.

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