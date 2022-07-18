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استقرار أسعار صرف الدولار ببغداد وانخفاضها في كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2022-07-18T07:43:24+0000
استقرار أسعار صرف الدولار ببغداد وانخفاضها في كوردستان

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الاثنين، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما انخفضت في اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلت صباح اليوم،  148450 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي، وهي نفس الأسعار التي سجلت صباح امس الاحد.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع  149000 دينار لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 148000 دينار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا، حيث بلغ سعر البيع 148550 ديناراً لكل 100 دولار، وبلغ سعر الشراء  148450 ديناراً.  

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