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استقرار أسعار صرف الدولار ببغداد وانخفاضها في كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2022-08-01T07:26:32+0000
استقرار أسعار صرف الدولار ببغداد وانخفاضها في كوردستان

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الاثنين، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما انخفضت في اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا صباح اليوم،  148650 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي، وهي نفس الأسعار التي سجلت صباح امس الاحد.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع  149250 ديناراً لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 148250 ديناراً.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا، حيث بلغ سعر البيع 148550 ديناراً لكل 100 دولار، وبلغ سعر الشراء  148450 ديناراً.

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