استقرار أسعار صرف الدولار ببغداد وانخفاضها في كوردستان

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الاثنين، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما انخفضت في اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا صباح اليوم، 148325 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي، وهي نفس الاسعار ليوم امس الاحد.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148750 ديناراً لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 147750 ديناراً لكل 100 دولار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضاً، حيث بلغ سعر البيع 148300 دينار لكل 100 دولار، وبلغ سعر الشراء 148100 دينار لكل 100 دولار أيضاً.