استقرار أسعار صرف الدولار ببغداد وانخفاضها في كوردستان

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الاثنين، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما انخفضت في اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا صباح اليوم 148300 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، وهي نفس الاسعار التي سجلت امس الاحد.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148750 دينارا لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 147750 دينارا.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا، حيث بلغ سعر البيع 148275 دينارا لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 148150 دينارا.