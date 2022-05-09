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استقرار أسعار صرف الدولار ببغداد وارتفاعها في كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2022-05-09T07:10:57+0000
استقرار أسعار صرف الدولار ببغداد وارتفاعها في كوردستان

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الاثنين، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما ارتفعت في اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا، صباح اليوم، سعر صرف بلغ  147800 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، وهي نفس الاسعار التي سجلت صباح امس الاحد.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع  148250 ديناراً عراقياً لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147250 ديناراً لكل 100 دولار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعاً، حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء  147750 دينار لكل 100 دولار.

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