استقرار أسعار النفط وسط مخاوف من انخفاض الطلب

شفق نيوز/ استقرت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، وسط مخاوف من أن تؤدي زيادة محتملة في أسعار الفائدة الأمريكية إلى انخفاض الطلب، وهو ما قابلته مخاوف من أن تؤثر عاصفة استوائية قبالة ساحل الخليج الأمريكي على الإمدادات.

وبحلول الساعة 0335 بتوقيت جرينتش، استقر خام برنت عند 84.42 دولارا للبرميل، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتين إلى 80.08 دولارا.

وينتظر المستثمرون البيانات الاقتصادية الأمريكية الرئيسية في وقت لاحق من هذا الأسبوع والتي ستساعد في تحديد مسار أسعار الفائدة هذا العام والعام المقبل. قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة إن البنك المركزي الأمريكي قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لتهدئة التضخم العنيد.

وتعثر التعافي الاقتصادي في الصين على خلفية تفاقم الركود العقاري وضعف الإنفاق الاستهلاكي وتراجع نمو الائتمان، مما دفع بكين إلى خفض أسعار الفائدة الرئيسية لدعم النشاط في ثاني أكبر اقتصاد ومستهلك للنفط في العالم.

في حين ارتفعت الأسعار منذ بداية الربع الثالث بنحو 12% و13% لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط على التوالي، بعد تخفيضات الإنتاج من أوبك+، فإن توقعات الاقتصاد الصيني لا تزال مثيرة للقلق، حسبما قال محللون في بنك أستراليا الوطني يوم الثلاثاء.

في هذه الأثناء، ضربت العاصفة الاستوائية إداليا غرب كوبا يوم الاثنين وتحولت إلى إعصار تقريبا بينما كانت تتجه نحو فلوريدا. ومن المرجح أن تتسبب العاصفة في انقطاع التيار الكهربائي وقد تؤثر على إنتاج النفط الخام على الجانب الشرقي من ساحل الخليج الأمريكي.

وسينصب التركيز هذا الأسبوع على تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي المقرر صدوره يوم الخميس وبيانات الوظائف غير الزراعية لشهر أغسطس يوم الجمعة.