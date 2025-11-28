استقرار أسعار النفط وسط ترقب لمحادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا

شفق نيوز - اربيل

لم يطرأ تغير يذكر على العقود الآجلة لخام برنت، اليوم الجمعة، إذ يترقب المستثمرون التقدم المحرز في محادثات السلام الروسية الأوكرانية ونتائج اجتماع أوبك+ يوم الأحد المقبل بحثا عن أدلة على التغيرات المحتملة في الإمدادات المؤثرة على الأسعار.

بحلول الساعة الـ 0134 بتوقيت غرينتش، استقرت العقود الآجلة لخام برنت لأقرب استحقاق وتنتهي اليوم الجمعة دون تغيير عند 63.34 دولارا للبرميل في تعاملات ضعيفة بعد أن ارتفعت 21 سنتا عند التسوية أمس الخميس. وهبطت عقود فبراير شباط الأكثر تداولا سنتين إلى 62.85 دولارا.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتا أو 0.60 بالمئة إلى 59 دولارا للبرميل. ولم يتم تداول الخام الأمريكي أمس بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.

ويتجه الخامان نحو تكبد خسائر للشهر الرابع على التوالي، وهي أطول سلسلة خسائر شهرية منذ عام 2023 إذ يؤثر ارتفاع المعروض العالمي على الأسعار، وفقا لوكالة "رويترز".

ويتطلع المستثمرون إلى محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا بقيادة واشنطن، والتي قد تفضي إلى رفع العقوبات الغربية عن النفط الروسي وزيادة المعروض العالمي وهو ما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الخميس إن الخطوط العريضة لمقترحات السلام التي تناقشها الولايات المتحدة وأوكرانيا قد تصبح أساسا لاتفاقات مستقبلية لإنهاء الصراع في أوكرانيا، وأضاف أن روسيا ستواصل القتال إذا لم يتحقق ذلك.

وذكر بوتين أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف يعتزم زيارة موسكو الأسبوع المقبل.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الخميس إن وفدين من بلاده والولايات المتحدة سيجتمعان قريبا للعمل على صيغة نوقشت في محادثات بجنيف لإحلال السلام وتوفير ضمانات أمنية لكييف.

وقال توني سيكامور محلل السوق لدى آي.جي في مذكرة "بعد انهيار المحادثات عدة مرات، يتردد المتعاملون في اتخاذ موقف قوي حتى يتحقق تقدم ملموس أو يحدث انهيار".

ومن المرجح أن يبقي تحالف أوبك+ على مستويات إنتاج النفط دون تغيير في اجتماعه يوم الأحد المقبل وأن يتفق على آلية لتقييم الطاقة الإنتاجية القصوى للأعضاء، حسبما قال مندوبان من المجموعة ومصدر مطلع على المحادثات لرويترز.

ومن المتوقع أن يختتم خاما برنت وغرب تكساس الوسيط تعاملات الأسبوع على مكاسب تزيد على واحد بالمئة وسط آمال بخفض الفائدة الأمريكية مما قد يحفز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.

ونال الخام الدعم أيضا من تراجع عدد منصات النفط العاملة في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى في أربع سنوات هذا الأسبوع.