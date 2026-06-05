استقرار أسعار النفط وسط انحسار آمال انتهاء التوترات في المنطقة

شفق نيوز - أربيل

لم تشهد أسعار النفط تغيراً يذكر، اليوم الجمعة، عقب الانخفاضات الحادة التي سجلتها في الجلسة السابقة، مع انحسار الآمال في تهدئة قريبة للتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بعد أن رفضت جماعة حزب الله وقفا جديداً لإطلاق النار في لبنان.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا أو 0.22 بالمئة إلى 95.24 دولاراً للبرميل بحلول ​الساعة 0003 بتوقيت غرينتش بعد أن تراجعت 2.84 بالمئة عند ​التسوية في الجلسة السابقة.

وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط ⁠الأمريكي 92.94 دولاراً للبرميل بانخفاض عشرة سنتات أو 0.11 بالمئة بعد ​هبوط 3.1 بالمئة أمس الخميس.