استقرار أسعار النفط وسط اضطرابات الإنتاج الشتوية في أميركا

شفق نيوز- متابعة

لم تشهد أسعار النفط تغيراً يُذكر، اليوم الاثنين، بعد ارتفاعها بأكثر من 2% في الجلسة السابقة، مع توازن المخاوف المتعلقة بإمدادات الطاقة مع اضطرابات الإنتاج الناتجة عن الأحوال الجوية القاسية في الولايات المتحدة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 7 سنتات (0.1%) لتسجل 65.81 دولاراً للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 6 سنتات (0.1%) ليبلغ 61.01 دولاراً للبرميل عند الساعة 02:21 بتوقيت غرينتش.

وسجل الخامان مكاسب أسبوعية بلغت 2.7%، ليغلقا يوم الجمعة الماضي، عند أعلى مستوياتهما منذ 14 يناير / كانون الثاني.

وتسببت العواصف الشتوية في الولايات المتحدة بتراجع إنتاج النفط بنحو 250 ألف برميل يومياً، مع إغلاق مناطق إنتاج رئيسية في أوكلاهوما وتكساس، إضافة إلى تعطّل إنتاج النفط والغاز الطبيعي وزيادة الضغط على شبكات الكهرباء.

كما عاد اتحاد خط أنابيب بحر قزوين الكازاخستاني إلى طاقته التشغيلية الكاملة في محطة التصدير على ساحل البحر الأسود، بعد انتهاء أعمال الصيانة في إحدى نقاط الإرساء.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، لا تزال التوترات بين الولايات المتحدة وإيران تلقي بظلالها على الأسواق، في ظل تحركات عسكرية أميركية باتجاه الشرق الأوسط، ما يعزز حالة الحذر والترقب في أسواق الطاقة العالمية.

ورغم هذه العوامل، تشير مؤشرات السوق إلى أن أساسيات سوق النفط في 2026 ما تزال ضعيفة، في ظل غياب قرارات واضحة بخفض الإنتاج من قبل كبار المنتجين.