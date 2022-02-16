استقرار أسعار النفط مع هدوء التوترات بين روسيا وأوكرانيا

شفق نيوز/ استقرت أسعار النفط يوم الأربعاء بعد أن تراجعت أكثر من 3 بالمئة في الجلسة السابقة حيث يراقب المستثمرون تأثير تخفيف التوتر بين روسيا وأوكرانيا في ظل توازن مشدود بين شح الإمدادات العالمية وتعافي الطلب على الوقود.

تم تداول برنت عند 93.19 دولارًا للبرميل في الساعة 05:13 بتوقيت جرينتش، بانخفاض 10 سنتات، بعد أن انخفض بنسبة 3.3٪ خلال الليل بعد أن أعلنت روسيا سحبًا جزئيًا لقواتها بالقرب من أوكرانيا، لم تتحقق الولايات المتحدة بعد من ذلك.

واستقر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أيضًا وتم تداوله في أحدث تداول عند 92.13 دولارًا، بعد أن أنهى العقد جلسة الثلاثاء منخفضًا 3.6٪.

وسجل الخامان القياسيان أعلى مستوى لهما منذ سبتمبر 2014 يوم الاثنين ، حيث لامس برنت 96.78 دولارًا وخام غرب تكساس الوسيط 95.82 دولارًا. قفز سعر خام برنت بنسبة 50٪ في عام 2021 ، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 60٪ ، حيث أدى التعافي العالمي في الطلب من جائحة COVID-19 إلى إجهاد العرض.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية يوم الثلاثاء لقطات تظهر أنها تعيد بعض القوات إلى قواعدها بعد التدريبات ، وهي خطوة أدت إلى جني أرباح في النفط ، فضلا عن انتعاش في وول ستريت وأسواق الأسهم الأوروبية.

وقال محللون إنه بعيدًا عن التوتر في أوكرانيا ، لا تزال سوق النفط ضيقة والأسعار لا تزال في طريقها نحو 100 دولار للبرميل.