استقرار أسعار النفط مع قلق السوق من مخاطر الطلب

شفق نيوز/ كافحت أسعار النفط لإيجاد موطئ قدم لها في التعاملات الآسيوية، يوم الخميس، بعد أن تراجعت في الجلسة السابقة على خلفية ضعف توقعات الطلب العالمي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3 سنتات أو 0.3 بالمئة إلى 92.48 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 04:10 بتوقيت جرينتش. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا أو 0.14 بالمئة إلى 87.15 دولاراً للبرميل.

وفي الأسبوع الماضي، دفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا الأسعار للارتفاع عندما اتفقت على خفض الإمدادات بمقدار مليوني برميل يوميًا.

لكن أوبك خفضت يوم الأربعاء توقعاتها لنمو الطلب هذا العام بما يتراوح بين 460 ألف برميل يوميا و 2.64 مليون برميل يوميا ، مستشهدة بعودة إجراءات احتواء فيروس كورونا في الصين وارتفاع التضخم.

وخفضت وزارة الطاقة الأمريكية أيضا توقعاتها لكل من الإنتاج والطلب في الولايات المتحدة والعالم، ويشهد الآن زيادة بنسبة 0.9٪ فقط في استهلاك الولايات المتحدة في عام 2023، بانخفاض عن التوقعات السابقة بارتفاع بنسبة 1.7٪.

وارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بنحو 7.1 ملايين برميل للأسبوع المنتهي في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، نقلاً عن بيانات معهد البترول الأمريكي.

ويتعرض سوق الطاقة أيضًا لضغوط من الدولار الأمريكي ، الذي انتعش على نطاق واسع ، بما في ذلك مقابل العملات ذات العوائد المنخفضة مثل الين.

وأدى التزام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة رفع أسعار الفائدة لوقف التضخم المرتفع إلى زيادة العوائد، مما جعل العملة الأمريكية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.