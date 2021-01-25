استقرار أسعار النفط مع توجهات دول أوبك لخفض الإنتاج

شفق نيوز/ شهدت أسعار النفط، يوم الاثنين، استقراراً مع توجهات دول أوبك لخفض الإنتاج، وتجدد إجراءات العزل العام لمكافحة وباء كورونا، مما يثير مخاوف جديدة بشأن الطلب العالمي على الوقود.

وذكرت وسائل إعلام غربية، أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت بمعدل 2 سنت أو ما يعادل 0.4% إلى 55.27 دولارا للبرميل في الساعة 06:02 بتوقيت غرينتش، فيما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 52.34 دولارا للبرميل مرتفعا 7 سنتات.

وتلقت الأسعار بعض الدعم في الأسابيع الأخيرة من تخفيضات إنتاج إضافية تنفذها السعودية أكبر مصدر في العالم، كما ان العراق أعلن عن نيته يوم أمس الأحد عن تخفيض انتاجه.

وسيضخ ثاني أكبر منتج في أوبك نحو 3.6 مليون برميل يوميا على مدى شهرين، وفقا لشركة تسويف النفط العراقية (سومو) حيث سيكون هذا هو أدنى مستوى منذ أوائل عام 2015 مقارنة بحوالي 3.85 مليون في كانون الأول عام 2020.

إلا أن تجدد إجراءات العزل لمكافحة فيروس كورونا يحد من ارتفاع أسعار النفط، حيث أعلنت الصين عن قفزة في الإصابات الجديدة اليوم، مما يلقي بظلاله على آفاق الطلب لأكبر مستهلك في العالم للطاقة، والركيزة الأساسية لقوة استهلاك النفط العالمي.

ويوم الجمعة الماضي، تعرضت الأسعار لمزيد من الضغوط بعد بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أظهرت أن مخزونات الخام الأميركية ارتفعت على نحو مفاجئ 4.4 مليون برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في 15 كانون الثاني مقابل توقعات بانخفاض 1.2 مليون برميل.

وكشفت بيانات من بيكر هيوز، أن شركات الطاقة الأميركية أضافت منصات حفر للتنقيب عن النفط والغاز في الأسبوع المنتهي في 22 كانون الثاني وذلك للأسبوع التاسع على التوالي، لكن عددها ما زال منخفضا 52% مقارنة مع هذا الوقت من العام الماضي.