استقرار أسعار النفط مع تلاشي آمال التحفيز الصيني

شفق نيوز/ استقرت أسعار النفط، يوم الأربعاء، بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة مع تلاشي الإثارة بشأن التحفيز الاقتصادي في الصين أكبر مستورد للنفط الخام في العالم لكن تقريرا للصناعة يظهر انخفاض مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة دعم السوق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة سنتات إلى 75.20 دولارا للبرميل بحلول الساعة 00:04 بتوقيت جرينتش ، وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتين إلى 71.58 دولارا للبرميل.

وارتفعت الأسعار بنحو 1.7% يوم الثلاثاء بعد أن أعلنت الصين عن أقوى تحفيز اقتصادي منذ جائحة كوفيد-19، مع خفض أسعار الفائدة وتمويل حكومي.

لكن المحللين حذروا من أن هناك حاجة لمزيد من المساعدة المالية لتعزيز الثقة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهو ما قلل من التأثير الأولي على أسعار النفط من الإعلان.

وانخفضت مخزونات النفط الأميركية 4.34 مليون برميل الأسبوع الماضي بينما انخفضت مخزونات البنزين 3.44 ملايين برميل وانخفضت مخزونات المقطرات 1.12 مليون برميل، وفقا لمصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء.