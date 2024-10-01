استقرار أسعار النفط مع تغلب مخاوف الطلب على مخاوف الشرق الأوسط

شفق نيوز/ استقرت أسعار النفط، يوم الثلاثاء ، حيث تغلبت آفاق زيادة الإمدادات ونمو الطلب العالمي الضعيف على المخاوف من أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط قد يؤثر على الإنتاج من المنطقة المصدرة الرئيسية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر كانون الأول سبعة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 71.77 دولارا للبرميل بحلول الساعة 03:35 بتوقيت جرينتش.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر تشرين الثاني ثمانية سنتات أو 0.12 بالمئة إلى 68.25 دولارا.

أنهت عقود برنت الآجلة يوم الاثنين شهر سبتمبر/أيلول على انخفاض بنسبة 9%، وهو الشهر الثالث من الانخفاضات وأكبر انخفاض شهري منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022. وهبطت العقود الآجلة بنسبة 17% في الربع الثالث لتسجل أكبر خسارة ربع سنوية لها في عام.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 7% الشهر الماضي وانخفض بنسبة 16% خلال الربع.

وقال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في آي جي: "كانت هناك الكثير من التحفظات بشأن أسعار النفط، حيث يتطلع المشاركون في السوق إلى إضافات العرض القادمة من أوبك+ بحلول نهاية هذا العام، إلى جانب توقعات الطلب الضعيفة من الصين والتي تنعكس في أحدث أرقام مؤشر مديري المشتريات في البلاد".