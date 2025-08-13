استقرار أسعار النفط مع ترقب بيانات المخزونات الأمريكية واجتماع ترامب وبوتين

شفق نيوز - بغداد / أربيل

استقرت أسعار النفط، يوم الأربعاء، مع انتظار المستثمرين مؤشرات أكثر وضوحا على بيانات المخزونات الأمريكية، بينما يتطلعون إلى اجتماع قادم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وسجّل خام برنت في التعاملات الآسيوية 66.12 دولارًا للبرميل عند الساعة الـ 03:30 بتوقيت غرينتش، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 6 سنتات ليصل إلى 63.11 دولارًا، بعد أن تراجعت الأسعار في جلسة الثلاثاء.

ومن المقرر أن يجتمع ترامب وبوتين في ألاسكا يوم الجمعة لمناقشة إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا التي هزت أسواق النفط منذ فبراير/شباط 2022.

ووفق بيانات معهد البترول الأمريكي، ارتفعت مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، بمقدار 1.52 مليون برميل الأسبوع الماضي، بينما انخفضت مخزونات البنزين وارتفعت مخزونات نواتج التقطير بشكل طفيف.

ومن المقرر أن تصدر بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق اليوم، وسط توقعات بانخفاض مخزونات الخام بنحو 300 ألف برميل.

ويأتي ذلك بالتزامن مع توقعات صادرة عن أوبك وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية بزيادة إنتاج النفط خلال 2025، مع بقاء توقعات الطلب العالمي لعام 2025 دون تغيير، بينما يُتوقع أن يرتفع الطلب في 2026 بمقدار 1.38 مليون برميل يوميًا.

وأشارت إدارة معلومات الطاقة إلى أن إنتاج الخام الأمريكي قد يسجل مستوى قياسي يبلغ 13.41 مليون برميل يوميًا هذا العام، بدعم من زيادة إنتاجية الآبار، قبل أن يتراجع في 2026 نتيجة انخفاض الأسعار، في وقت يُتوقع أن تعوض مناطق أخرى هذا الانخفاض بزيادة إنتاج النفط والغاز.

في المقابل، خفف البيت الأبيض من التوقعات بشأن التوصل إلى اتفاق سريع لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، ما يقلل من فرص تخفيف العقوبات على الإمدادات الروسية التي كانت من عوامل دعم الأسعار في الفترة الماضية.