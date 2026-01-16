استقرار أسعار النفط مع تراجع احتمالية توجيه ضربة لإيران

شفق نيوز - اربيل

لم تشهد أسعار النفط تغيرا يذكر، اليوم الجمعة، مع تحرك كل من خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ببضعة سنتات فقط عن أسعار تسوية الجلسة الماضية بعد تراجع احتمال توجيه الولايات المتحدة ضربة لإيران.

وبحلول الساعة الـ 0223 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر خام برنت ثلاثة سنتات أو 0.05 بالمئة إلى 63.73 دولارا للبرميل، بينما ارتفع سعر الخام الأمريكي أربعة سنتات أو 0.07 بالمئة إلى 59.22 دولارا للبرميل.

وارتفع الخامان إلى أعلى مستوياتهما في عدة أشهر هذا الأسبوع وسط الاحتجاجات في إيران وتهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصفها، وفقا لوكالة "رويترز".

لكن ترامب قال أمس الخميس إن حملة القمع التي تشنها طهران على المحتجين قد خفت حدتها مما قلل من المخاوف بشأن احتمال القيام بعمل عسكري قد يسبب اضطرابات لإمدادات النفط.

وتعرضت أسعار النفط أيضا لضغوط بعد تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية هذا الأسبوع الذي أفاد بأن مخزونات النفط الخام والبنزين تجاوزت بكثير تقديرات المحللين.

وقال توني سيكامور المحلل لدى آي.جي في مذكرة "أدى ذلك إلى تراجع سريع في ’علاوة إيران‘ التي دفعت الأسعار إلى أعلى مستوياتها في 12 أسبوعا، بالإضافة إلى أحدث البيانات الأمريكية التي أظهرت زيادة كبيرة في مخزونات الخام".

وقالت مصادر لرويترز أيضا إن فنزويلا بدأت إلغاء تخفيضات الإنتاج واستئناف الصادرات.

وأصدرت شركة النفط العملاقة شل (سيناريوهات أمن الطاقة لعام 2026) أمس الخميس وسط تفاؤل حيال الطلب على الطاقة ونمو النفط. وقدرت الشركة أن الطلب الأولي على الطاقة بحلول عام 2050 قد يكون أعلى بنسبة 25 بالمئة عن العام الماضي.

وقالت أوبك يوم الأربعاء إن العرض والطلب على النفط سيظل متوازنا في عام 2026، مع ارتفاع الطلب في عام 2027 بوتيرة مماثلة لنمو هذا العام.