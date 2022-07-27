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استقرار أسعار النفط مع انخفاض مخزون الخام الأمريكي

Category: اقتصـاد

Date: 2022-07-27T04:43:42+0000
استقرار أسعار النفط مع انخفاض مخزون الخام الأمريكي

شفق نيوز/ استقرت أسعار النفط، يوم الأربعاء، إذ عوضت المخاوف بشأن ضعف الطلب بيانات الصناعة التي أظهرت انخفاضًا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية.

وبحلول الساعة 04:30 بتوقيت جرينتش ، بلغت العقود الآجلة لخام برنت 104.38 دولارات للبرميل منخفضة سنتان أو 0.02 بالمئة، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 10 سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 95.09 دولاراً للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط ما يقرب من دولار واحد في وقت سابق من الجلسة.

وبعد تسوية يوم الثلاثاء، قالت مجموعة معهد البترول الأمريكي الصناعية إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت أربعة ملايين برميل الأسبوع الماضي، وأظهرت البيانات أيضا أن مخزونات البنزين تراجعت 1.1 مليون برميل.

وقالت إدارة بايدن أمس الثلاثاء إنها ستبيع 20 مليون برميل إضافية من النفط من احتياطي البترول الاستراتيجي في البلاد كجزء من خطة أعلن عنها سابقًا للاستفادة من المنشآت لتهدئة أسعار النفط التي عززها الغزو الروسي لأوكرانيا وانتعاش الطلب في أعقاب الحرب جائحة كوفد -19.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في وقت لاحق يوم الأربعاء، مما يؤكد القلق بشأن توقعات الطلب الأمريكي واحتمال ارتفاع الدولار، مما يجعل السلع المقومة بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يمتلكون عملات أخرى.

 

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