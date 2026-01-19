استقرار أسعار النفط مع انحسار الاحتجاجات في إيران

شفق نيوز- متابعة

استقرت أسعار النفط العالمية، اليوم الاثنين، مع تراجع المخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط، عقب انحسار الاحتجاجات في إيران وانخفاض احتمالية تدخل عسكري أميركي قد يؤثر على إمدادات النفط.

وسجّل خام برنت 64.19 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 03:27 بتوقيت غرينتش، مرتفعًا 6 سنتات، ما يعادل 0.09%. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر شباط بمقدار 9 سنتات، أو 0.15%، ليصل إلى 59.53 دولارًا للبرميل، في حين بلغ سعر عقد آذار الأكثر تداولًا 59.39 دولارًا للبرميل.

ويأتي هذا الاستقرار بعد أن أدت حملة القمع التي نفذتها السلطات الإيرانية ضد الاحتجاجات المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية إلى تراجع الاضطرابات داخل البلاد، ما خفف من المخاوف بشأن تعطل إمدادات النفط من إيران، رابع أكبر منتج في منظمة أوبك.

كما ساهم تراجع حدة التصريحات الأميركية تجاه إيران في تقليص احتمالات تدخل عسكري مباشر في المنطقة، وهو ما انعكس على هدوء الأسواق النفطية.

من جهة أخرى، ضغطت بيانات المخزونات الأميركية على الأسعار، بعد إعلان إدارة معلومات الطاقة الأميركية ارتفاع مخزونات النفط الخام بمقدار 3.4 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في 9 كانون الثاني / يناير، مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.7 مليون برميل.

وتتابع الأسواق أيضًا تطورات قطاع النفط الفنزويلي، في ظل تحركات أميركية لمنح شركة شيفرون ترخيصًا موسعًا للإنتاج، وسط حالة من الحذر بشأن قدرة فنزويلا على رفع إنتاجها سريعًا.

وفي آسيا، أظهرت بيانات رسمية صينية ارتفاع إنتاج مصافي النفط بنسبة 4.1% على أساس سنوي خلال عام 2025، فيما زاد إنتاج النفط الخام بنسبة 1.5% مقارنة بعام 2024، ليسجل كلاهما أعلى مستوياتهما على الإطلاق.

وتزامن هذا الاستقرار مع إغلاق الأسواق الأميركية، اليوم الاثنين، بمناسبة عطلة يوم مارتن لوثر كينغ جونيور.