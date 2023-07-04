استقرار أسعار النفط مدفوعة بتأثير تخفيضات الإنتاج

2023-07-04T04:15:38.000000Z

شفق نيوز/ استقرت أسعار النفط يوم الثلاثاء، إذ تأثرت الأسواق بمصاعب على صعيد الإمدادات بسبب تخفيضات مزمعة في أغسطس/ آب من قبل أكبر مصدرين للخام السعودية وروسيا، وذلك في مواجهة بيانات اقتصادية ألمحت إلى ضعف الطلب على الخام.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا بما يعادل 0.3% إلى 74.87 دولار للبرميل بحلول الساعة 0033 بتوقيت جرينتش.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 70.06 دولار للبرميل، بزيادة 27 سنتا أو 0.3%. وسجل خاما القياس تراجعا بلغ 1% عند التسوية في الجلسة السابقة.

وكانت وكالة الأنباء السعودية قد أفادت بأن وزارة الطاقة أعلنت عن تمديد الخفض التطوعي للمملكة البالغ مليون برميل يوميًا ليشمل شهر أغسطس/آب.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن روسيا ستخفض أيضا صادراتها النفطية 500 ألف برميل يوميا في أغسطس آب.

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