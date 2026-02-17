استقرار أسعار النفط قبيل المحادثات بين واشنطن وطهران

شفق نيوز - بغداد / أربيل

استقرت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مع تقييم المتداولين لمخاطر انقطاع الإمدادات، في ظل مناورات بحرية إيرانية قرب مضيق هرمز، قبيل محادثات نووية حاسمة مع الولايات المتحدة في جنيف.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.2% لتصل إلى 68.59 دولاراً للبرميل بحلول الساعة الـ 01:06 بتوقيت غرينتش، بعد أن كانت قد ارتفعت بنسبة 1.3% في الجلسة السابقة.

في المقابل، بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63.73 دولاراً للبرميل، مرتفعاً 84 سنتاً، مع الإشارة إلى أن العقد لم تتم تسويته يوم الاثنين بسبب عطلة يوم الرؤساء في الولايات المتحدة.

ويأتي استقرار الأسعار في وقت بدأت فيه إيران مناورات عسكرية في مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي تمر عبره صادرات النفط من دول الخليج إلى الأسواق العالمية، خصوصاً آسيا. وتصدر إيران إلى جانب السعودية والإمارات والكويت والعراق معظم نفطها عبر هذا المضيق.

وفي سياق متصل، تميل مجموعة أوبك+ إلى استئناف زيادة إنتاج النفط اعتباراً من شهر أبريل المقبل، استعداداً لذروة الطلب الصيفي، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية.

كما أُغلقت عدة أسواق آسيوية اليوم بمناسبة عطلة رأس السنة القمرية، من بينها الصين وهونغ كونغ وتايوان وكوريا الجنوبية وسنغافورة.