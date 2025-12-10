استقرار أسعار النفط رغم مخاوف الإمدادات وترقّب محادثات السلام

شفق نيوز - بغداد / أربيل

استقرت أسعار النفط، يوم الأربعاء، بعد انخفاضها بنحو 1% في الجلسة السابقة، حيث حدّت المخاوف بشأن تجاوز العرض للطلب من المكاسب، وترقب المستثمرون التقدم في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتًا، أو 0.2%، لتصل إلى 62.05 دولارًا للبرميل الساعة الـ 02:41 بتوقيت غرينتش. وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58.38 دولارًا للبرميل، بارتفاع 13 سنتًا، أو 0.2%.

وقال محللو بنك آي إن جي في مذكرة لهم إنه في حين أن سوق النفط يتجه نحو فائض متوقع، فإن الإمدادات الروسية لا تزال تشكل خطراً.

وقالت آي إن جي "بينما تظل أحجام الصادرات الروسية المنقولة بحرا صامدة بشكل جيد، فإن هذه البراميل تكافح من أجل العثور على مشترين"، مضيفة أن إنتاج النفط الروسي سيبدأ في الانخفاض إذا لم يتم العثور على مشترين.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده وشركاءها الأوروبيين سيقدمون قريباً للولايات المتحدة "وثائق منقحة" بشأن خطة سلام لإنهاء الحرب مع روسيا، وذلك بعد أيام من الدبلوماسية عالية المخاطر.

قالت إدارة معلومات الطاقة إنها تتوقع أن يصل إنتاج النفط الأمريكي إلى مستوى قياسي أكبر هذا العام مما كان متوقعاً سابقاً، حيث رفعت توقعاتها لعام 2025 بمقدار 20 ألفاً لتصل إلى متوسط ​​13.61 مليون برميل يومياً.

ومع ذلك، خفضت المنظمة توقعاتها للإنتاج الإجمالي في عام 2026 بمقدار 50 ألف برميل إلى 13.53 مليون برميل يوميا.