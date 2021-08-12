استقرار أسعار النفط بعد دعوة أمريكية لمزيد من الانتاج

شفق نيوز/ استقرت أسعار النفط، يوم الخميس، بعد يومين من المكاسب اثر دعوة من الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، لكبار المنتجين إلى زيادة الإنتاج حيث عززت مخاوف الإمدادات مع تخفيف الاقتصادات لقيود فيروس كورونا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 2 سنتان إلى 71.48 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 05:10 بتوقيت غرينتش ، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4 سنتات إلى 69.29 دولارًا.

وحثت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الأربعاء، منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها ، المعروفين باسم أوبك +، على زيادة إنتاج النفط لمواجهة ارتفاع أسعار البنزين الذي يعتبرونه تهديدًا للتعافي الاقتصادي العالمي.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أمس الأربعاء، أن متوسط الطلب على الوقود لدى أكبر مستخدم عالمي للخام الخام بلغ 20.6 مليون برميل يوميًا على مدار الأسابيع الأربعة الماضية، بما يتماشى تقريبًا مع مستويات عام 2019 ، وزادت مصافي التكرير الأمريكية بشكل طفيف كمية الخام قاموا بمعالجته الأسبوع الماضي.

واتفقت أوبك في يوليو/ تموز على زيادة الإنتاج كل شهر بمقدار 400 ألف برميل يومياً عن الشهر السابق، بدءاً من آب/ أغسطس، حتى يتم التخلص التدريجي من بقية التخفيضات القياسية البالغة 10 ملايين برميل يوميا ، أي نحو 10 في المائة من الطلب العالمي ، في 2020.

ومع ذلك، لا تزال هناك مخاوف من أن الزيادة لن تكون كافية لتلبية الطلب حيث تخفف الولايات المتحدة وأوروبا قيود الحركة الناجمة عن فيروس كورونا.

بيانات أخرى من تقرير EIA أثرت على الأسعار. تراجعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بشكل متواضع الأسبوع الماضي، في غير مواكبة للتوقعات، في حين تراجعت مخزونات البنزين إلى أدنى مستوى لها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني.