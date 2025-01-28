استقرار أسعار النفط بعد بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين

شفق نيوز/ استقرت أسعار النفط قرب أدنى مستوى في أسبوعين، يوم الثلاثاء، بعد بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين وتوقعات بارتفاع درجات الحرارة في أماكن أخرى توقعات الطلب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 8 سنتا إلى 77.18 دولارا للبرميل بحلول الساعة 02:20 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2 سنتات إلى 73.19 دولارا.

واستقر برنت يوم الاثنين عند أدنى مستوى منذ التاسع من يناير كانون الثاني بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط أدنى مستوى منذ الثاني

يناير كانون الثاني بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط أدنى مستوى منذ الثاني من يناير كانون الثاني.

وأعلنت الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، عن انكماش غير متوقع في نشاط التصنيع في يناير/كانون الثاني يوم الاثنين، مما أضاف مخاوف جديدة بشأن نمو الطلب العالمي على النفط الخام.

ومن المتوقع أيضا أن يتأثر الطلب الصيني على النفط الخام بالعقوبات الأميركية الأخيرة على تجارة النفط الروسية.

ويتوقع محللو إف جي إي أن تخسر مصافي التكرير في شاندونغ ما يصل إلى مليون برميل يوميا من إمدادات الخام في الأمد القريب وسط حظر فرضته مجموعة ميناء شاندونغ على ناقلات النفط الخاضعة لعقوبات أميركية.

وأشار المحللون إلى أنه "يتم البحث في الوقت نفسه عن براميل خام بديلة (للإمدادات الروسية)، ولكنها تأتي بتكاليف أعلى بكثير".

وتواجه الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، أيضا اضطرابات في إمدادات النفط الروسي، لكن شركات التكرير هناك تستغل فترة التهدئة في العقوبات لإجراء عمليات شراء حتى مارس/آذار، وفقا لمحللي إف.جي.إي.

وفي الولايات المتحدة، تشير توقعات الطقس إلى درجات حرارة أعلى من المعدل الطبيعي خلال هذا الأسبوع، وهو ما يؤثر سلبا على الطلب على وقود التدفئة بعد أن أدى البرد القارس إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والديزل في الجلسات السابقة.