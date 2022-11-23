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استقرار أسعار النفط بانتظار خطة السقف السعري وتقييم الطلب في الصين

Category: اقتصـاد

Date: 2022-11-23T04:51:49+0000
استقرار أسعار النفط بانتظار خطة السقف السعري وتقييم الطلب في الصين

شفق نيوز/ استقرت أسعار النفط، يوم الاربعاء، مع انتظار التجار عن خطة الحد الأقصى لسعر الخام الروسي وتقييم توقعات الطلب في الصين التي ضربها فيروس كورونا.

وتداول خام غرب تكساس الوسيط بارتفاع سنتا واحدا لتصل الى 80.96 دولاراً للبرميل في تمام الساعة 04:13 بتوقيت غرينتش، بعد ارتفاعه بأكثر من 1% في الجلسة السابقة ، فيما انخفض خام برنت 3 سنتات ليصل الى 88.33 دولارا .

قد يجتمع سفراء الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق يوم الأربعاء للموافقة على خطة السقف السعري بعد أن خفف المسؤولون حزمة العقوبات ذات الصلة.

قالت روسيا إنها لن تبيع الخام للدول التي ستطبق الحد الأقصى، والذي تم وضعه لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا مع الحفاظ على تدفق النفط في البلاد.

اتجهت أسعار النفط الخام إلى الانخفاض هذا الشهر وسط مخاوف من تضرر الطلب في الصين، أكبر مستورد في العالم، إذ تشدد البلاد على قيود كورونا، وكانت الإمدادات من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها محط للأنظار أيضاً، حيث نفى الأعضاء مناقشاتهم زيادة الإنتاج في اجتماعهم في ديسمبر كانون الاول المقبل.

وقال عدد من المحللين ان النفط استفاد من الارتفاع الأوسع في الأصول الخطرة، في حين أن نفى أعضاء من أوبك+ تقارير عن زيادة الإنتاج أعطى بعض الهدوء للأسعار"، "ومع ذلك، لا تزال مخاطر الطلب قائمة، لا سيما مع وضع كورونا في الصين".

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