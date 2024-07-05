استقرار أسعار الغذاء العالمية الشهر الماضي

شفق نيوز/ أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، يوم الجمعة، عن استقرار أسعار الغذاء حول العالم خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي.

وبلغ متوسط ​​مؤشر الأسعار المنظمة الذي يتتبع السلع الغذائية الأكثر تداولاً عالمياً 120.6 نقطة في حزيران/ يونيو الماضي، دون تغيير عن شهر آيار/ مايو الماضي، وعُدلت قراءة آيار/ مايو بعد أن كانت في البداية 120.4.

وقبل حزيران/ يونيو الماضي، كان مؤشر المنظمة قد ارتفع في ثلاثة أشهر متتالية بعد أن سجل في شباط/ فبراير الماضي أدنى مستوى في ثلاث سنوات مع تراجع أسعار المواد الغذائية من ذروة غير مسبوقة سجلتها في آذار/ مارس 2022، في أعقاب الحرب الروسية ضد أوكرانيا، وهما من أهم الدول المصدرة للمحاصيل.

وانخفضت قراءة حزيران/ يونيو الماضي بنسبة 2.5 بالمئة عن مستواها قبل عام، وهي أقل 24.8 من أعلى مستوى في 2022.

وفي تقرير منفصل، رفعت المنظمة توقعاتها للإنتاج العالمي من الحبوب في 2024 بنحو 7.9 مليون طن (أي بزيادة 0.3%)، لتصل إلى 2.854 مليار طن، بزيادة طفيفة عن مستويات 2023، ليسجل أعلى مستوى للتوقعات على الإطلاق.