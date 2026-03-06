استقرار أسعار الذهب وسط تقييم لتأثير الصراع في الشرق الاوسط

شفق نيوز - اربيل

استقرت أسعار الذهب إلى حد كبير، اليوم الجمعة، بعد انخفاضها بأكثر من واحد بالمئة ​في الجلسة السابقة، إذ لا يزال المستثمرون يعكفون ‌على تقييم تأثير تفاقم الصراع في الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 5076.09 دولارا ​للأوقية (الأونصة). وارتفعت العقود ​الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل نيسان 0.1 ⁠بالمئة إلى 5084.50 دولارا.

وفي ​اليوم السادس من الحرب، شنت إيران سلسلة من الهجمات على إسرائيل والإمارات وقطر.

وقال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث والأميرال ​براد كوبر، الذي يقود القوات الأمريكية في الشرق ​الأوسط، إن الولايات المتحدة لديها ذخيرة تكفي لمواصلة القصف لأجل غير ‌مسمى.

وأطلقت ⁠الولايات المتحدة وإسرائيل يوم السبت حملة عسكرية على إيران شملت ضربات على أهداف في أنحاء البلاد، وهو ما ردت عليه إيران بهجمات في أنحاء المنطقة.

وارتفع ​سعر الذهب، ​الذي عادة ⁠ما ينظر إليه على أنه أحد أصول الملاذ الآمن، بنحو 18 بالمئة منذ ​بداية العام وحتى الآن، وسجل مستويات ​قياسية متتالية ⁠وسط حالة متزايدة من عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 ⁠بالمئة ​إلى 82.26 دولارا للأوقية. وزاد ​البلاتين في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2124.05 دولارا. وصعد البلاديوم ​1.1 بالمئة إلى 1639.78 دولارا.