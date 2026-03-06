استقرار أسعار الذهب وسط تقييم لتأثير الصراع في الشرق الاوسط
شفق نيوز - اربيل
استقرت أسعار الذهب إلى حد كبير، اليوم الجمعة، بعد انخفاضها بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة، إذ لا يزال المستثمرون يعكفون على تقييم تأثير تفاقم الصراع في الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 5076.09 دولارا للأوقية (الأونصة). وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل نيسان 0.1 بالمئة إلى 5084.50 دولارا.
وفي اليوم السادس من الحرب، شنت إيران سلسلة من الهجمات على إسرائيل والإمارات وقطر.
وقال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث والأميرال براد كوبر، الذي يقود القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، إن الولايات المتحدة لديها ذخيرة تكفي لمواصلة القصف لأجل غير مسمى.
وأطلقت الولايات المتحدة وإسرائيل يوم السبت حملة عسكرية على إيران شملت ضربات على أهداف في أنحاء البلاد، وهو ما ردت عليه إيران بهجمات في أنحاء المنطقة.
وارتفع سعر الذهب، الذي عادة ما ينظر إليه على أنه أحد أصول الملاذ الآمن، بنحو 18 بالمئة منذ بداية العام وحتى الآن، وسجل مستويات قياسية متتالية وسط حالة متزايدة من عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 82.26 دولارا للأوقية. وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2124.05 دولارا. وصعد البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1639.78 دولارا.