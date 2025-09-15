استقرار أسعار الذهب وسط تقرب لقرار "الفائدة" الأمريكي

شفق نيوز- بغداد

استقرت أسعار الذهب، يوم الاثنين، مع ترقب المستثمرين لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة هذا الأسبوع، بينما حدّ ارتفاع الدولار وجني الأرباح من المكاسب.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 3,644.98 دولارا للأوقية، بعدما ارتفع الأسبوع الماضي 1.6% مسجلاً أعلى مستوى قياسي عند 3,673.95 دولارا، وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية تسليم كانون الأول/ ديسمبر 0.1% إلى 3,682.62 دولارا للأوقية.

ويتوقع المستثمرون أن يخفض الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء، رغم أن بيانات التضخم لشهر آب/ أغسطس جاءت أعلى من التوقعات.

والذهب، الذي يُعتبر ملاذاً آمناً في أوقات عدم اليقين، يميل إلى الأداء الجيد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، ويأتي اجتماع الفيدرالي وسط جدل حول قيادته وضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيادة نفوذه على السياسة النقدية.

في أسواق المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة 0.3% إلى 42.29 دولارا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.9% إلى 1,403.77 دولارا، كما ارتفع البلاديوم 0.2% إلى 1,199.35 دولارا.