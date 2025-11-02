استقرار أسعار الذهب وسط تراجع الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

استقرت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان ،اليوم الاحد، ( 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2025).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوربي 792 الف دينار، وسعر الشراء 788 الفا، وهي نفس الاسعار التي سجلتها امس السبت .

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراق سجل عند 762 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 758 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 795 الفا و 805 آلاف دينار ، البيع مثقال الذهب العراقي بين 765 ألفا و 775 ألف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل استقرارا ايضا حيث بلغ عيار 22 بيع 838 ألف دينار ، وعيار 21 بيع 800 الف دينار، وعيار 18 بيع 685 ألف دينار.

يأتي هذا في وقت شهدت فيه أسعار صرف الدولار، مقابل الدينار، صباح الأحد، انخفاضا في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 140900 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت يوم أمس السبت 141000 دينار عراقي مقابل 100 دولار.