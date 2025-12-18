استقرار أسعار الذهب والفضة تقترب من مستويات قياسية

شفق نيوز- متابعة

استقرت أسعار الذهب، فيما اقتربت الفضة من مستويات قياسية، يوم الخميس، مدعومة بإشارات متساهلة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وذلك قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية الرئيسية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2% ليصل إلى 4332.29 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 02:56 بتوقيت غرينتش، بعد أن كان قد ارتفع بأكثر من 1% في وقت متأخر من جلسة يوم أمس الأربعاء.

كما تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% إلى 4364.70 دولاراً للأونصة.

وحافظ مؤشر الدولار على مكاسبه السابقة بعدما لامس أعلى مستوى له في نحو أسبوع، الأمر الذي شكّل ضغطاً على أسعار الذهب المقومة بالدولار.

وفي المقابل، ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.2% إلى 66.44 دولاراً للأونصة، بعدما سجل مستوى قياسياً بلغ 66.88 دولاراً في الجلسة السابقة.

وحققت الفضة مكاسب بنحو 129% منذ بداية العام، متجاوزة مكاسب الذهب البالغة 65%، بدعم من الطلب الصناعي القوي، والاهتمام الاستثماري، وتراجع المخزونات.

وأظهرت بيانات صدرت في وقت سابق من الأسبوع ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 4.6% خلال تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ أيلول/ سبتمبر 2021، ما عزز التوقعات باستمرار السياسة النقدية التيسيرية.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد نفذ الأسبوع الماضي خفضه الثالث والأخير لأسعار الفائدة هذا العام بمقدار ربع نقطة مئوية، في حين تتوقع الأسواق تنفيذ خفضين إضافيين بمقدار 25 نقطة أساس خلال عام 2026.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي في وقت لاحق من اليوم الخميس، على أن يليها مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة.

وفي المعادن الأخرى، ارتفع سعر البلاتين بنسبة 3.6% إلى 1966.0 دولاراً للأونصة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أكثر من 17 عاماً، بينما صعد البلاديوم بنحو 1% ليبلغ أعلى مستوى له في قرابة ثلاث سنوات عند 1663.0 دولاراً للأونصة.