استقرار أسعار الذهب مع صعود الدولار في بغداد و أربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

استقرت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي، يوم الخميس، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 847 ألف دينار، وسعر الشراء 843 ألفا، وهي نفس الأسعار التي سجلها أمس الأربعاء.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 817 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 813 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 850 ألفا، و860 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 820 ألفاً و 830 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في اربيل فقد سجلت استقراراً ايضا ،حيث بلغ سعر عيار 22 بيع 885 ألف دينار، وعيار 21 بيع 845 الفاً، وعيار 18 بيع 724 ألف دينار.

يأتي هذا في وقت شهدت فيه أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الخميس، ارتفاعاً في أسواق العاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت بشكل طفيف في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 143100 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت أمس الأربعاء 143000 دينار مقابل 100 دولار .