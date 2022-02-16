استقرار أسعار الذهب مع تهدئة التوترات في أوكرانيا

شفق نيوز/ استقر الذهب يوم الأربعاء، بعد أن سجل أعلى مستوى في ثمانية أشهر في تعاملات متقلبة الجلسة الماضية، حيث أدى انحسار التوترات بين روسيا وأوكرانيا إلى مواجهة الدعم من ضعف عائدات السندات.

واستقرت اسعار الذهب عند 1852.62 دولارًا للأوقية، اعتبارًا من الساعة 04:15 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.01 بالمئة إلى 1856.10 دولارا.

لامست أسعار الذهب أعلى مستوى لها منذ يونيو/ حزيران من العام الماضي يوم الثلاثاء ، قبل أن تنعكس مسارها لتغلق هبوطيًا بنسبة 1٪ تقريبًا.

تعزز الدولار بشكل طفيف، مما أضر بالطلب على الذهب من المشترين في الخارج ، لكن تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية قلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدفع فائدة وتوج خسائر المعدن.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ، تراجعت الفضة الفورية 0.1٪ إلى 23.33 دولارًا للأونصة وزاد البلاتين 0.2٪ إلى 1027.47 دولارًا ، بينما قفز البلاديوم 2.7٪ إلى 2309.18 دولارات.