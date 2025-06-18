استقرار أسعار الذهب مع ترقب لتطورات الصراع في منطقة الشرق الأوسط

استقرت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء، إذ أحجم المستثمرون عن الرهانات الكبيرة قبيل صدور قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية، مع مراقبتهم عن كثب لتطورات الصراع بين إسرائيل وإيران.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3388.04 دولاراً للأونصة بحلول الساعة الـ 03:41 بتوقيت غرينتش. ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الأميركية الآجلة للذهب التي سجلت 3406.50 دولارات، بحسب وكالة "رويترز".

وقال محللون لدى إيه.إن.زد في مذكرة "تذبذب سعر الذهب مع تركيز المستثمرين على تنامي المخاطر في الشرق الأوسط. وبعد التقارير الأميركية الضعيفة لمبيعات التجزئة والإسكان والإنتاج الصناعي، تتعزز الدوافع لخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الجاري".

وشنت إيران وإسرائيل هجمات صاروخية جديدة يوم الأربعاء مع دخول الحرب الجوية بين الخصمين يومها السادس، وذلك على الرغم من دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران إلى الاستسلام غير المشروط.

وقال ثلاثة مسؤولين أميركيين لرويترز إن الولايات المتحدة تنشر المزيد من الطائرات المقاتلة في الشرق الأوسط وتوسع نطاق نشر طائرات حربية أخرى.

وأظهرت بيانات أمس الثلاثاء انخفاض مبيعات التجزئة الأميركية بأكثر من المتوقع في مايو/أيار، متأثرة بانخفاض مشتريات السيارات مع انحسار فورة الشراء التي كانت مدعومة بالحرص على الشراء قبل دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ.

في غضون ذلك، من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير في نهاية اجتماعه في وقت لاحق من اليوم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 37.22 دولاراً للأونصة، وارتفع البلاتين 0.3% إلى 1266.04 دولاراً، وزاد البلاديوم 0.3% إلى 1054.63 دولاراً.