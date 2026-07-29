استقرار أسعار الذهب مع ترقب قرار أميركي

شفق نيوز- متابعة

استقرت أسعار الذهب، يوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، إلى جانب تصريحات رئيسه كيفن وارش، بحثاً عن مؤشرات بشأن مسار التضخم وأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

واستقر سعر الذهب الفوري عند 4029.08 دولاراً للأونصة، فيما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.2% إلى 4028.10 دولاراً للأونصة.

وتترقب الأسواق صدور قرار الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق اليوم، فيما تتجه الأنظار أيضاً إلى قرارات بنك اليابان وبنك إنجلترا، وسط توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير مع استمرار التحذير من مخاطر التضخم.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة إلى 57.65 دولاراً للأونصة، كما صعد البلاتين إلى 1600.40 دولاراً للأونصة، بينما تراجع البلاديوم إلى 1261 دولاراً للأونصة.