استقرار أسعار الذهب مع ترقب قرار الفيدرالي وتصاعد توترات الشرق الأوسط

استقرت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مع توجه المستثمرين إلى الترقب وتقييم تداعيات التوترات في الشرق الأوسط، قبيل صدور قرار السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق اليوم.

وسجّل سعر الذهب الفوري تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.1% ليبلغ نحو 5000.77 دولار للأونصة، فيما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل بنسبة مماثلة لتصل إلى 5004.60 دولارات.

ويأتي هذا الاستقرار وسط توقعات واسعة بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الثاني على التوالي، في وقت يراقب فيه المستثمرون أي إشارات مستقبلية قد تؤثر على توجهات السوق.

في المقابل، بقيت أسعار النفط أعلى من 100 دولار للبرميل، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، خصوصًا مع استمرار إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خمس شحنات النفط العالمية، ما يزيد من المخاوف بشأن الإمدادات.

كما ساهمت التطورات الأمنية، بما في ذلك الضربات والتوترات بين إيران وإسرائيل، في تعزيز حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، وهو ما يدعم الطلب على الذهب كملاذ آمن، رغم الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة.

وعلى صعيد المعادن الأخرى، انخفضت أسعار الفضة بنسبة 0.4% إلى 79 دولارًا للأونصة، وتراجع البلاتين بنسبة 0.3% إلى 2118.70 دولارًا، بينما استقر البلاديوم عند 1601.63 دولار للأونصة.