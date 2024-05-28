استقرار أسعار الذهب مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء ،مع تراجع الدولار، في حين يتطلع المستثمرون إلى بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية التي يمكن أن تقدم أدلة على مدى قدرة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على خفض أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 03:50 بتوقيت جرينتش، استقر السعر الفوري للذهب عند 2350.85 دولارا للأوقية (الأونصة)، بعد ارتفاعه نحو واحد بالمئة في الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 2352.00 دولارا.

ومن المقرر صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (PCE)، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، يوم الجمعة.

أظهر محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي صدر الأسبوع الماضي أن استجابة السياسة، في الوقت الحالي، ستتضمن الحفاظ على سعر الفائدة القياسي عند مستواه الحالي ولكنه يعكس أيضًا المناقشات حول احتمال حدوث المزيد من الارتفاعات.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 31.73 دولارا، وزاد البلاتين 0.4% إلى 1058.50 دولارا، وربح البلاديوم 0.2% إلى 991.18 دولارا.