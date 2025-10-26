استقرار أسعار الذهب مع تراجع الدولار في بغداد و اربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

استقرت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان ،اليوم الاحد، ( 26 تشرين الأول 2025).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوربي 819 الف دينار، وسعر الشراء 815 الفا، وهي نفس الاسعار التي سجلتها امس السبت.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراق سجل عند 789 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 785 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 820 الف دينار، و 830 ألفاً، البيع مثقال الذهب العراقي بين 790 الفا و 800 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل استقرارا ايضا حيث بلغ عيار 22 بيع 880 ألف دينار، وعيار 21 بيع 840 ألفا، وعيار 18 بيع 720 ألف دينار.

يأتي هذا في وقت انخفضت به أسعار صرف الدولار الأميركي، مقابل الدينار، صباح الأحد، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 141375 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجلت يوم أمس السبت 141500 دينار مقابل 100 دولار.

وتشهد أسعار الذهب تقلبات مستمرة في العراق نتيجة تأثرها بعدة عوامل اقتصادية عالمية من أبرزها معدلات التضخم، وتحركات الفائدة، والتوترات الجيوسياسية.