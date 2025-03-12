استقرار أسعار الذهب مع تراجع الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ استقر أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء (12 اذار/مارس 2025).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 600 الف دينار، وسعر الشراء 596 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 570 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 566 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 600 الف دينار 610 آلاف، البيع مثقال الذهب العراقي بين 570 ألفا و580 ألف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل استقرارا ايضا حيث سجل الذهب عيار 24 بيع 700 ألف دينار، وعيار 22 بيع 642 ألف دينار، وعيار 21 بيع 613 ألف دينار وعيار 18 بيع 525 ألف دينار.

وانخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، في وقت سابق من صباح اليوم، في أسواق العاصمة العراقية بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح و الحارثية ببغداد لتسجل 147800 دينار مقابل كل 100 دولار، مقارنة بما سجلته صباح أمس 148200 دينار.