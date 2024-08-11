استقرار أسعار الذهب مع انخفاض الدولار في بغداد و اربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان ، اليوم الأحد (11 آب 2024).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 516 الف دينار، وسعر الشراء 512 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 486 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 482 الفاً .

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 520 الف دينار و 530 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 490 الفا و 500 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل الذهب عيار 24 بيع 588 ألف دينار، وعيار 22 بيع 540 ألف دينار ، وعيار 21 بيع 515 ألف دينار، وعيار 18 بيع 440 ألف دينار.

وانخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، أمام الدينار العراقي، صباح الأحد، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية، لتسجل 149750 ديناراً، فيما سجلت يوم أمس السبت 150150 ديناراً لكل 100 دولار.