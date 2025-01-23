استقرار أسعار الذهب مع انخفاض الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الاسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما استقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الخميس (23 كانون الثاني 2025).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 582 الف دينار، وسعر الشراء 578 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 552 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 548 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 585 الف دينار و 595 ألفاً ، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 555 الفا و 565 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل استقرارا ايضا حيث سجل الذهب عيار 24 بيع 666 ألف دينار، وعيار 22 بيع 610 آلاف وعيار 21 بيع 583 ألف دينار، وعيار 18 بيع 500 الف دينار.

وانخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الخميس، في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 150800 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح أمس الأربعاء 151000 دينار مقابل 100 دولار.