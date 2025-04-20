استقرار أسعار الذهب مع انخفاض الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاحد (20 نيسان 2025).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 685 الف دينار، وسعر الشراء 681 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن، سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراق سجل عند 655 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 651 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 685 الف دينار و 695 ألفاً، البيع مثقال الذهب العراقي بين 655 الفا و 665 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجلت استقرارا ايضا حيث سجل الذهب عيار 24 بيع 795 ألف دينار، وعيار 21 بيع 695 ألف دينار، وعيار 18 بيع 595 ألف دينار.

وانخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الأحد، في أسواق بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 146650 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار ليوم أمس السبت 146900 دينار مقابل 100 دولار.