استقرار أسعار الذهب مع انخفاض الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد ،و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان ، اليوم الثلاثاء، (6 شباط 2023).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي431 الف دينار، وسعر الشراء 427 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند401 الف دينار، وبلغ سعر الشراء397 ألفاً .

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 435 الف دينار و445 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 405 الف و 415 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 505 آلاف دينار ، وعيار 21 بيع 445 الف دينار، وعيار 18 بيع 385 ألف دينار .

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.

وانخفضت أسعار الدولار، صباح اليوم، في أسواق بغداد واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل شفق نيوز؛ ان "اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 152000 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار أمس الاثنين 152200 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 153000 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 151000 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل سجل الدولار انخفاضا في محلات الصيرفة سعر البيع 151700 دينار مقابل 100 دولار، وسعر الشراء 151600 دينار مقابل 100 دولار.